Arbeitsminister Heil zu Mindestlohn: 15 Euro "erreichbar"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil SPD ) pocht auf einen Mindestlohn von 15 Euro im kommenden Jahr. "Für den Mindestlohn haben wir besprochen, dass wir die 15 Euro erreichen wollen im Jahre 2026, und das machen wir, indem die Mindestlohnkommission sich an die eigene Geschäftsordnung hält", sagt Heil im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf den Koalitionsvertrag.

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz dämpft Erwartungen bei Steuersenkungen und Mindestlohn. Die SPD will an der Erhöhung des Mindestlohns festhalten.

Unterschiedliche Auslegungen des Koalitionsvertrags

Zuvor hatte CDU-Chef Friedrich Merz für Unruhe mit der Aussage gesorgt, dass eine Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro ab 2026 nicht gewiss sei. Bei der Mindestlohnerhöhung werde es "keinen gesetzlichen Automatismus geben", sagte er der "Bild am Sonntag".

So ist der Mindestlohn gestiegen

Der Mindestlohn könne "zum 1.1.2026 oder 2027" bei 15 Euro liegen, so Merz weiter. Die Mindestlohnkommission lege den Satz "in eigener Autonomie" fest. Verabredet worden sei, "dass wir davon ausgehen, dass die Mindestlohnkommission in diese Richtung denkt".