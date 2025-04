Schwarz-rote Klimapolitik: Greenwashing im Ausland?

Wenig ist in der Klimapolitik von so viel Misstrauen geprägt wie der Versuch, Klimaschutz-Zertifikate im Ausland zu kaufen, damit zu Hause weniger CO2 reduziert werden muss. Windparks in Indien , ein Stück Regenwald in Brasilien , Einsparungstechnologien in China : Das sind nur einige Projekte, die CO2 einsparen sollen. Die Idee dahinter: Sie sollen am Ende auf die eigene Klimabilanz - etwa in Deutschland - angerechnet werden.