Koalitionsvorhaben: Wie weit gehen die Migrationspläne?

In seinem Fünf-Punkte-Plan hatte Friedrich Merz noch angekündigt, alle Versuche irregulärer Einreise konsequent zurückzuweisen. Im Koalitionsvertrag heißt es nun: "In Abstimmung mit europäischen Nachbarn (sollen) Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen" vorgenommen werden.