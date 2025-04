Jusos kritisieren Koalitionsvertrag von Union und SPD

SPD-Chef Lars Klingbeil sieht dem SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU trotz der Kritik optimistisch entgegen. Er sei zuversichtlich, dass die Mehrheit der Mitglieder Ja dazu sagen werde, dass die SPD Verantwortung übernehme, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Es sei gut, dass die Mitglieder nun in einer demokratischen Entscheidung das Wort hätten. Doch müsse jedem klar sein, welche Alternative es zu einer Koalition der politischen Mitte gebe. Deutschland müsse in unsicheren Zeiten ein Ort der Stabilität sein. Dafür habe man einen "vernünftigen Koalitionsvertrag" vorgelegt.