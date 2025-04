Koalitionsvertrag: Schwer verständlicher "Bestseller"

OPLAN und Deutschland-Stack

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag verlangt hingegen Expertise auf allen Gebieten, um ihn zu verstehen. Wer nicht auf Anhieb versteht, kann und muss nachschlagen. Die "Genehmigungsfiktion" kommt auch in diesem Koalitionsvertrag vor und die Erklärung ist rasch gefunden: Ein Bescheid, der als erteilt gilt, wenn eine Behörde innerhalb einer gegebenen Frist nicht reagiert hat.

Schwieriger ist schon "Deutschland-Stack". Googeln liefert als Ergebnis nur, dass der Branchenverband Bitcom einen solchen "Deutschland-Stack" gefordert hat. ChatGPT antwortet: "Der Begriff "Deutschland-Stack" ist derzeit nicht als feststehender Begriff in der deutschen Digitalpolitik etabliert." Wohl aber im Koalitionsvertrag von Union und SPD.

Viel Fachsprache im Koalitionsvertrag

Dabei hatten Sprachexperten wie Roth erst jüngst an die Verhandler von Union und SPD appelliert, sich für verständlichere Sprache einzusetzen, um Regierungsarbeit erfolgreicher zu machen.

Verständlichkeit nicht an jeder Stelle erwünscht?

Nur wird das in der politischen Praxis bislang kaum beachtet, wie der Koalitionsvertrag zeigt. Es koste eben Mühe und Zeit, Fachsprache verständlich zu machen, erklärt Roth. Auch Künstliche Intelligenz liefere bei der Übersetzung bislang keine guten Ergebnisse.

Zeit hatte die Koalitionäre diesmal aber nicht. Wohl erst recht nicht, um die bis in Kleinste abgestimmten Texte aus den Arbeitsgruppen sprachlich verständlich zu überarbeiten. Uwe Roth hat noch eine Vermutung: Verständliche Sprache sei grundehrlich und das sei in einem Koalitionsvertrag nicht an jeder Stelle erwünscht.