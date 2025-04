Koalitionsvertrag: Das plant Schwarz-Rot für die Wirtschaft

Das Gesamtpaket sei im Rahmen des fiskalisch Möglichen, sagt Ökonom Clemens Fuest. Ein Schwerpunkt auf Investitionen sei erkennbar und damit ein gutes Signal an Investoren und für Wachstum.

Die Spitzen von CDU CSU und SPD haben sich auf die Eckpunkte einer schwarz-roten Regierung geeinigt. Mit einem geplanten Deutschlandfonds will die neue Regierung Investitionen ankurbeln. Mit Hilfe von mindestens zehn Milliarden vom Bund durch Garantien oder finanzielle Transaktionen und zusätzlichem privaten Kapital und Garantien sollen so mindestens 100 Milliarden zusammenkommen.

Die Abschreibungen wirkten stärker, solange die Steuersätze noch etwas höher seien. Insgesamt sei ein Schwerpunkt auf Investitionen erkennbar und damit ein gutes Signal an Investoren und für Wachstum.

Friedrich Merz (CDU) sieht im Koalitionsvertrag die "Grundlage für einen wirklichen Aufschwung". Viele der Maßnahmen sollten der Einsparung dienen, so Merz.

Bürokratieabbau: Weniger Hürden für Gründer

Für Start-ups sollen bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. Wer ein Unternehmen gründen möchte, soll das in Zukunft innerhalb von 24 Stunden tun können. Dazu sollen alle Anträge und Behördengänge über eine gemeinsame digitale Plattform laufen. Beim Bürokratieabbau komme es natürlich auf die Umsetzung an, so Fuest.