Demonstration in Köln: Hunderte Abtreibungsgegner ausgebremst

In Köln haben am Samstag jeweils mehrere Hundert Menschen für und gegen Abtreibungen demonstriert. Gegendemonstranten blockierten dabei am Nachmittag den "Marsch für das Leben" von Abtreibungsgegnern, der nach einer Auftaktkundgebung auf dem Heumarkt durch die Innenstadt ziehen sollte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Polizei-Einsatz mit Schlagstöcken

Am Sonntag erklärte die Polizei, dass im Rahmen der Demonstrationen sieben Strafanzeigen gestellt worden seien, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand und Diebstahl. Eine Person sei in Gewahrsam gekommen.

Bischofskonferenz unterstützte Demo

CDU hatte Demo auf Homepage angekündigt

Vereinzelt sei es zu Wortgefechten zwischen den Demonstranten gekommen. Auch in Berlin gingen am Samstag Hunderte Menschen für und gegen Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße. Laut Polizei kam es in der Hauptstadt nicht zu größeren Störungen. Während der "Marsch für das Leben" in Berlin jährlich stattfindet, war es in Köln das erste Mal.

Dort gab es im Vorfeld Diskussionen, weil die örtliche CDU die Demo auf ihrer Homepage angekündigt hatte.