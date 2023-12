Polizei: Kölner Dom an Silvester besonders geschützt

Nach dem Terroralarm für den Kölner Dom in Nordrhein-Westfalen will die Polizei die weltbekannte Kathedrale und ihr Umfeld in der Silvesternacht mit strengen Schutzmaßnahmen absichern. Man werde sich so vorbereiten, dass man "möglichen Anschlägen" begegnen könne, sagte Einsatzleiter Martin Lotz am Freitag.