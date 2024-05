Nach Kommunalwahl in Thüringen: Was die Ergebnisse zeigen

Gestern wurden in Thüringen jene Kommunalpolitiker - also Bürgermeister, Landräte, Kreistage und Stadträte - neu gewählt. Es ging darum, wem die Wähler vertrauen, und wer künftig diese Entscheidungen trifft.

AfD Thüringen auch ohne Amtsgewinn zufrieden

Mit Blick auf die AfD zeigt sich im vorläufigen Ergebnis ein gespaltenes Bild. In den Städten wurde es keine "blaue Welle" für sie, kein Amt hat sie zunächst geholt. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Erfurt etwa kam AfD-Co-Chef Stefan Möller nicht mal in die Stichwahl.

In anderen Orten geht die AfD zwar in die Stichwahl, aber vielfach nicht als Favorit. Die Partei sieht die Kommunalwahl dennoch als Erfolg. Torben Braga, Pressesprecher der AfD Thüringen sagt:

"Die AfD ist jetzt zum zweiten Mal flächendeckend zu Kommunalwahlen angetreten und hat trotzdem in einer Vielzahl von Kreistags- und Stadträten die Mehrheit erobert", so Braga weiter.

CDU nach Kommunalwahl landesweit vorn

Aber auch die AfD hat auf dem Land stark zugelegt. In den Orten und Gemeinden ist sie längst verankert und konnte ihre Erfolge weiter ausbauen. In vielen Kreistagen ist sie gar stärkste Kraft geworden und kann nun gewichtig mitbestimmen.

Gewöhnung an als rechtsextrem eingestufte Partei?

Auch im Landkreis Sonneberg, wo schon seit letztem Jahr Deutschlands einziger AfD-Landrat regiert. Hier zeigt sich eine schleichende Gewöhnung an die in Thüringen als rechtsextrem eingestufte Partei unter Björn Höcke

Stimmengewinne für Parteilose und Bürgerbündnisse

"Immer in Abhängigkeit von dem Angebot", erklärt Brodocz, "und offensichtlich auch stark in Abhängigkeit von den Personen, die an der Spitze stehen."

Bei der Landtagswahl im September sehen Umfragen Höcke und die erwiesen rechtsextremistische AfD in Thüringen vorn. Warum wollen dort so viele ihr Kreuz ganz rechts machen?

BSW stellt Bürgermeister - Linke, Grüne, SPD verlieren

Stichwahlen während Europawahl: Vorteil für etablierte Parteien?

Und, dass mit Tommy Frenck in Hildburghausen ein Neonazi nicht nur auf den Stimmzettel kam, sondern auch in die Stichwahl, das ist mehr als fragwürdig. Der Thüringer Verfassungsschutz widmete ihm mehrere Seiten. Trotzdem hatte der Wahlausschuss ihn zugelassen.

Und so zeigt sich, dass die Herausforderungen in diesem kleinen Bundesland in der Mitte Deutschlands - schon jetzt regiert hier eine Minderheitsregierung unter dem Linken Bodo Ramelow - riesig sind. Die AfD führt derzeit in Umfragen mit Abstand. Parteien und Politiker straucheln vorwärts, während viele Bürger frustriert auf die Politik schauen.