Simon, Berit und Jonas engagieren sich ehrenamtlich in der katholischen Kirche in Leverkusen. Regelmäßig treffen sich die Jugendlichen, um Veranstaltungen zu organisieren und über ihren Glauben zu diskutieren. Mit dem verstorbenen Papst Franziskus sei neuer Geist reingekommen in die Kirche. Sie hoffen, dass der neue Papst die Tradition übernimmt und haben klare Erwartungen: "Er sollte das Thema Klimagerechtigkeit weiter forcieren", sagt Jonas.