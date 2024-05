Kabinett beschließt Krankenhausreform

Was ist passiert?

Das Kabinett hat die Krankenhausreform gebilligt. Die Bundesregierung hat sich also am Mittwoch hinter das wichtigste Vorhaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestellt. Damit kann laut Bundesregierung eine umfassende Neuordnung des Krankenhauswesens kommen.

Was soll sich ändern?

Vor allem die Finanzierung der Krankenhäuser. Im Moment ist es so, dass ein Krankenhaus Geld bekommt für einen bestimmten Eingriff. Also: Immer, wenn ein Krankenhaus eine Hüft-OP durchführt, gibt es dafür Geld. Dieses Prinzip heißt Fallpauschale , es wurde vor 20 Jahren eingeführt.

Neu ist: Künftig gibt es 60 Prozent des Geldes bereits dafür, dass ein Krankenhaus eine Hüft-OP durchführen könnte. Also, wenn es alle Geräte dafür in petto hat, sollte nächste Woche ein Patient eine Hüft-OP benötigen. Dieses Prinzip heißt Vorhaltepauschale .

Bedroht das Kliniken auf dem Land?

Was passiert mit Kliniken in Städten?

Was bedeutet das alles für mich?

Patientinnen und Patienten sollen künftig online recherchieren können, welches Krankenhaus eine bestimmte Behandlung besonders gut kann. Also: Hat das Krankenhaus in Nürnberg besonders viele Hüft-OPs durchgeführt? Oder das in Fürth? Wie viele Komplikationen gab es?

Das alles steht in Kürze in einem sogenannten Krankenhaus-Atlas. Künftig soll man sich also sein Krankenhaus für die Hüft-OP besser aussuchen können und selbst entscheiden, ob man sich in Nürnberg operieren lassen will oder nach Fürth fährt. Lauterbach sagt: