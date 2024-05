Kliniken auf dem Prüfstand: Der Kampf um Lauterbachs Reform

PRODUKTION - 29.02.2024, Nordrhein-Westfalen, Essen: Oberarzt Mark Dzietko untersucht ein Neugeborenes im Perinatalzentrum, der Neugeborenen-Intensivstation, in der Klinik für Kinderheilkunde des Universitätsklinikums Essen. Die Lage an vielen Kinderkliniken ist Experten zufolge kritisch: Ärztemangel, Fachkräftemangel, Geldmangel und der Abbau von Betten setzen die Einrichtungen zunehmend unter Druck. (zu dpa: «Notstand in den Kinderkliniken: Warum freie Betten oft Mangelware sind») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Quelle: dpa