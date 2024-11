Debatte: Krankschreibung via Telefon abschaffen oder nicht?

Der Krankenstand in Deutschland hatte laut AOK bereits Ende August den Spitzenwert des gesamten vorigen Jahres erreicht. Ob diese Entwicklung auch an der Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung liegt, darüber diskutieren im moma-Duell FDP-Gesundheitspolitikerin Kristine Lütke und Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands. Die Krankschreibung per Telefon war während der Corona-Pandemie eingeführt und im Anschluss auf Dauer eingerichtet worden.