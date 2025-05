Zeitzeugin erinnert sich bei "Lanz" an Zweiten Weltkrieg

Berlin, 1945. Ruth hatte etwas zu essen geholt und war auf dem Rückweg zum Bunker, als ein deutscher Soldat sie in ein Erdloch zog: "In dem Moment hörten wir, dass ein Panzer auf uns zukommt."

80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs blickte Ruth Winkelmann auf die letzten Kriegstage in Berlin zurück. Die 96-Jährige sagte am Donnerstagabend bei " Markus Lanz ":

Am 8. Mai jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Mit einer zentralen Gedenkstunde erinnerte der Bundestag an die Kapitulation des NS-Regimes.

Tag der Befreiung - Tag der Stille

Nachdem sie in den Bunker zurückgekehrt war, empfand sie Erleichterung:

Nun musste sie es nicht mehr verheimlichen: "Dann habe ich mich natürlich zu erkennen gegeben: 'Ich bin Halbjüdin und müsste eigentlich einen Stern tragen.'" Ruth und ihre Mutter seien in diesem Moment nicht mehr bedroht gewesen, dass "uns jemand verhaften und abführen kann".

Am 25. April 1945 ist die Hauptstadt Berlin von sowjetischen Truppen eingekesselt. Zwei Wochen später kapituliert die Wehrmacht. Eine grafische Chronologie zu den Ereignissen.

Noch zehn Jahre nach dem Krieg sah sie sich in den Straßen Berlins nach ihrem Vater um. Sie hatte gehofft, dass er doch noch am Leben sein könnte.

Zwangsarbeit mit 13 Jahren

Mit 13 Jahren wurde ich dienstverpflichtet und musste 56 Stunden in der Woche arbeiten.

Winkelmann erinnerte sich an ihren Heimweg: "Ich habe mich am Alexanderplatz von einer Jüdin zur Christin gemacht." Sie zog sich auf der öffentlichen Toilette um und nahm ihren "Judenstern" ab, um in der Bahn unerkannt zu bleiben.