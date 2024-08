Corona-Maßnahmen: Kubicki greift Lauterbach frontal an

Eigentlich galt das Verhältnis von Scholz und Lindner als gut, als so gut, dass die Grünen neidisch um mehr Unterstützung in der Ampel baten. Kanzler und Finanzminister, die sich selbst wohl am meisten schätzen, begegneten sich auf dieser Ebene. Jetzt greifen sie in die tiefste Schublade ihrer Beziehung. Sie sprechen sich gegenseitig ab, Ahnung von der Sache zu haben.