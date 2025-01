Zweitens merkt Jäckle an, dass die Bilder auf Grundlage von Idealisierung entstanden seien. "In ihren Wahlprogrammen zeichnen die Parteien ein sehr positives Bild von der Zukunft. Negative Aspekte lassen sie weg." Eine Ausnahme sei die AfD , die mit Negative-Campaigning arbeite und ein negatives Bild von der Zukunft zeichnet. Das zeige sich auch in den KI-Bildern.