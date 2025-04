US-Zölle: Kukies warnt vor "erheblichen Auswirkungen"

Kukies: Keine Gewinner im Zollkonflikt

Kukies sieht in dem durch die US-Zölle ausgelösten Handelskonflikt keine Gewinner. Alles, was man an Reaktionen bei US-Unternehmen sehe, zeige, dass auch die Rezessionsgefahr in den USA steige. Spielräume für versprochene Steuersenkungen würden so sinken.