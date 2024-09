Landtagswahl in Brandeburg 2024: Ergebnisse nach Wahlkreisen

Von den Spitzenkandidierenden aller Parteien bei der Wahl in Brandenburg konnte sich nur AfD-Mann Hans-Christoph Berndt das Direktmandat sichern. Seine Partei schnitt auch insgesamt in den Wahlkreisen am stärksten ab: 25 der insgesamt 44 Direktmandate fielen an die AfD . Das beste Ergebnis konnte Michael Hanko im Wahlkreis Spree-Neiße II einfahren.