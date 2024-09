Wahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten

Nach dem politischen Beben bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Anfang September rückt nun die Wahl in Brandenburg in den Fokus: Am 22. September wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt. Seit fünf Jahren regiert in Potsdam eine sogenannte Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen mit Ministerpräsident Dietmar Woidke an der Spitze. Eine Fortsetzung des Bündnisses ist fraglich, stattdessen könnte auch in Brandenburg die Regierungsbildung kompliziert werden.