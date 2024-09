Vor der Landtagswahl: Was macht der Wandel mit Brandenburg?

Besonders in der Lausitz sind die Sorgen groß. Nach dem Rheinischen Revier in NRW ist sie das zweitgrößte Braunkohlegebiet in Deutschland . Doch spätestens 2038 ist Schluss . Damit die Region dann nicht komplett ausblutet, pumpt der Bund mehr als zehn Milliarden Euro hierher. Die Stichworte, die dabei immer wieder fallen: Green Tech, Zero Carbon Valley, natürlich Energiewende und Elektromobilität . Was aber sagen die Lausitzer zu den schönen Worten und großen Plänen?