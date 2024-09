Prognose zur Wahl in Sachsen: CDU knapp vor AfD

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 11,5 Prozent. Verlierer der Wahl sind die Grünen (-3,6 Prozent) und die FDP (-3,5 Prozent). Die SPD kommt auf 7,5 Prozent (-0,2). FDP und die Linke (-5,9) scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Hier die Prognose von 18 Uhr in der Übersicht, alle Angaben in Prozent: