Thüringen: Verhelfen CDU und SPD dem BSW an die Macht?

Laut dem Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz könnte sich die politische Lage in Thüringen bei der Wahl in knapp zwei Wochen fundamental ändern. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steht laut aktuellem ZDF-Politbarometer dort derzeit bei 19 Prozent, die CDU bei 21. Wer von den beiden Parteien am Ende stärker sein wird, ist laut Brodocz offen: