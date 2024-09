Wahl in Thüringen: AfD und Höcke klar vorn

Mit der AfD will nach bisherigen Aussagen niemand auf Landesebene zusammenarbeiten, obwohl sie der Wahlsieger ist. Mit Spannung wurde erwartet, ob die AfD in Thüringen ein Drittel der Mandate erreicht. Dann hätte sie in wichtigen Fragen eine sogenannte Sperrminorität und könnte zum Beispiel Richterwahlen blockieren. Dies ist laut Prognose der Fall. Im Landtag mit 88 Sitzen wäre die rechtsextreme Partei momentan mit 33 Abgeordneten vertreten.