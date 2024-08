Landtagswahl Thüringen: Politik-Verhältnisse ohne Lehrbuch

CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt will selbst Ministerpräsident werden. Der 47-Jährige ist im Frühjahr mit Björn Höcke in eine Fernsehshow gegangen. Zumindest bekannter ist er seitdem, nicht nur in Thüringen. Die jüngsten Wahlergebnisse sieht Mario Voigt als Rückenwind für den 1. September: "Bei der Kommunalwahl sind wir stärkste Kraft geworden, wir haben so viele Stimmen wie die Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP und auch die Linken zusammen."