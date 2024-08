Landtagswahlen in Ostdeutschland: Wie geht es der Jugend?

Mehr als 30 Jahre nach der Einheit ist der "Osten" für viele "Wessis" immer noch eine fremde Welt. Sind Ost und West wirklich so verschieden, und wenn ja, warum? Dieser Frage gehen die Reporter Mathias Kubitza (geboren 1984 in Erfurt/DDR) und Peter Ruppert (geboren 1971 in Wiesbaden/BRD) für die Mediatheksserie " Ossiversum stabil? - Jung im Osten " nach. Dafür haben sie in den vergangenen Monaten junge Menschen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg begleitet. Entstanden sind sechs Porträts, die der Frage nachgehen, auf was es diesen jungen Menschen ankommt im Leben. Was hat sie geprägt, was macht sie glücklich, worauf sind sie stolz? Aber auch: Was nervt sie und wovor haben sie Angst? Und was bedeutet es für sie, "ostdeutsch" zu sein?