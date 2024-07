Ataman: Verändertes Klima im Osten Deutschlands

Wie in Görlitz bangen sie überall, ob es bei einer erstarkten AfD noch Geld von Land und Kommunen geben wird. "Das Klima kippt", bestätigt Birgit Peter von der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg . In Potsdam werde der Kulturausschuss von der AfD geleitet, in Frankfurt/Oder der Sozialausschuss: