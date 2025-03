Petry bei "Lanz": "Menschlicher Umgang mit AfD falsch"

"Das ist einfach politisch dämlich von allen anderen Parteien, der AfD so leicht Punkte zu schenken. [...] Man sollte mit ihr in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Das tut man nicht." - Worte einer Frau, die einst AfD-Chefin war. Frauke Petry kritisierte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" den Umgang mit ihrer ehemaligen Partei.