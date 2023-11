"Lanz": Bovenschultes Kampfansagen an Scholz

Andreas Bovenschulte zielte am Mittwochabend bei Markus Lanz mit einer Kampfansage auf das von der Ampel-Regierung geplante sogenannte Wachstumschancengesetz: "So wie es jetzt ist, werde ich nicht zustimmen, weil das ein Gesetz ist, was den Großteil der Kosten bei Kommunen und Ländern ablädt und das können die Länder und Kommunen in dieser Form nicht aushalten."