Brantner bei "Lanz": Grünen-Chefin nennt keine konkrete Zahl

"Wie viele Leute aus Ihrer Fraktion beißen immer noch in den Tisch, wenn Sie so eine Aussage hören?", fragte der Moderator die Grünen-Politikerin. "Die Realität in Syrien ist so, dass man hofft, dass es dort so wird, dass viele Menschen zurückgehen können, alle, die zurückgehen wollen. Und bei uns ist die Lage so, dass es sehr viele Menschen gibt, bei denen wir dankbar sein werden, wenn sie bleiben", so Brantner.