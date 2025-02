Schuster bei "Lanz": "Wahlumfragen in Beton gegossen"

"Wirkt der Wahlkampf überhaupt?", hinterfragte Jacques Schuster am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" . Am Vorabend der Bundestagswahl kam dort die Führungsriege der "Welt am Sonntag", der "Zeit", des "Spiegel" und des "Stern" zusammen, um den Wahlkampf Revue passieren zu lassen.