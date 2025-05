Huber bei "Lanz": "Da braucht man nicht so empfindlich zu sein"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 7. Mai 2025 in voller Länge.

Kaum vereidigt, schon in Paris und Warschau: Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) sucht die europäische Bühne - während Deutschland noch immer über den dramatischen Wahlkrimi debattiert, der ihn überhaupt ins Amt brachte. Der historische Wahlvorgang sorgt weiterhin für politische Diskussionen.

Brantner: Haben Merz das zweite Mal gerettet

Schadenfreude über den verlorenen ersten Wahlgang habe sie nicht empfunden, sagte Brantner: "Ich habe die feste Erwartung, dass wir endlich mal eine handlungsfähige Regierung bekommen. Aber wir haben ja - zum zweiten Mal, seit wir in der Opposition sind - Friedrich Merz gerettet, indem wir einen zweiten Wahlgang überhaupt erst möglich gemacht haben."

Der ebenfalls im Studio anwesende CSU-Generalsekretär Martin Huber hatte das Grünen-Programm beim politischen Aschermittwoch als "Auslaufmodell" und "Ramschware" verspottet. Brantner kritisierte die Wortwahl als überzogen, Huber entgegnete, Zuspitzung gehöre zum Aschermittwoch - "da braucht man nicht so empfindlich zu sein."

ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese berichtet, wie die Stimmung im Bundestag am Tag der Kanzlerwahl war und wie der zweite Wahlgang noch am selben Tag möglich gemacht wurde.

Das brachte die Grünen-Chefin in Rage: "Sie haben uns über Wochen, Monate verteufelt, haben gesagt, wir sind die Allerschlechtesten, die Allerschlimmsten."

Merz galt lange als politisch abgeschrieben, hatte sich zwischenzeitlich für eine Karriere in der Wirtschaft entschieden. Dann zog es den Sauerländer doch wieder in die Politik.

Brantner: "Heute schon wieder dicke Backen"

Brantner forderte "etwas mehr Demut und gegenseitige Anerkennung". "Vielleicht ist es doch sinnvoll, dass Demokraten miteinander arbeiten - und in einem Ton, dass nicht nur die Populisten profitieren. Gestern granatig gescheitert und dann schon wieder dicke Backen, breite Beine."

Der Grünen-Politikerin warf er vor: "Frau Brantner, Sie können sich auch nicht ganz freimachen von der Entwicklung. In drei Jahren Ampel hat sich die AfD verdoppelt."

Kanzler Merz denke die Entscheidungen der vergangenen Wochen nicht vom Ende her, so Politikerwissenschaftler Prof. Michael Koß. Er müsse das Spiel von Geben und Nehmen verstehen.

Huber: Habeck hat Bayern systematisch benachteiligt

Der CSU-Generalsekretär warf Robert Habeck vor, den Freistaat Bayern systematisch benachteiligt zu haben, etwa beim Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur. Die Planungen der Ampel-Koalition seien "von Norden nach Süden" verlaufen, Bayern wäre damit erst spät an der Reihe gewesen.

Auch beim Thema der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2024 in Bayern übte Huber scharfe Kritik. Zwar habe Habeck von einer "nationalen Katastrophe" gesprochen, "doch Fördergelder sind bis heute nicht geflossen. Für die CSU sei deshalb klar:

Fünf Tote, mehrere Vermisste - und noch unwägbare Schäden: So sah eine erste Bilanz des Hochwassers in Süddeutschland aus.

Im Gegensatz zum CSU-Generalsekretär hatte die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei ihrer Amtsübernahme ihren Vorgänger Robert Habeck für dessen Leistungen während seiner Amtszeit gelobt. Reiche bezeichnete Habecks Arbeit in der Zeit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine als eine "fast übermenschliche Leistung" und zollte ihm Respekt für die Bewältigung der Energiekrise.

Dazu Martin Huber: "Katharina Reiche ist ohne Zweifel vom Fach. In der Bewertung, die sie da abgegeben hat, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und ich habe ehrlicherweise auch den Eindruck, dass die Menschen in dem Land die Bewertung auch nicht so ganz teilen."