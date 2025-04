Dröge bei "Lanz": "Merz hat ein altes Politikverständnis"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 3. April 2025 in voller Länge.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende, Katharina Dröge, sagte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" : "Es gibt ein altes Politikverständnis - das hat Friedrich Merz ein Stück weit, teilweise hat das auch Olaf Scholz gehabt - zu glauben: Ich mache eine Ansage, 'Basta!' und dann müssen die Leute mir folgen."

Und das ist eine schwierige Haltung, die nicht die Interessen des Landes an erste Stelle stellt.

Dröge: Regelmäßige und vertrauliche Gespräche mit Merz

In der Zeit, als Dröge regiert habe und Merz in der Opposition gewesen sei, hätten sie zwar "regelmäßig, vertraulich und an vielen Stellen zuverlässig" miteinander gesprochen. "Aber immer, wenn wir ihn eingeladen haben, mit uns Entscheidungen zu treffen, hat er sich eigentlich für den Weg entschieden, zu sagen: 'Ne, da mache ich nicht mit.'"