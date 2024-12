Dürr bei "Lanz": "Ich entschuldige mich für das Papier"

Der Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der University of Notre Dame in den USA , Rüdiger Bachmann, redete sich beim Thema "Mehr Musk und Milei wagen" in Rage. "Ich bin als jemand bekannt, der auch für Deutschland Reformbedarf konstatiert. Aber das zu vergleichen mit der argentinischen Situation ist einfach absurd. Diese Art von Schocktherapie brauchen wir nicht in Deutschland."