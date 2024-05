Dürr bei "Lanz": AfD schlimmer als Meloni und Le Pen

"Es ist gefährlich, eine Erwartung zu erzeugen bei einem so toxischen Thema", sagte er. Vor der EU-Wahl am 9. Juni hätten quer durch Europa rechte und rechtsextreme Parteien enormen Zulauf, von der AfD oder der FPÖ in Österreich bis hin zu Italiens Premierministerin Giorgia Meloni oder Marine Le Pen in Frankreich.