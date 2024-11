"Lanz"-Talk: Amann vergleicht CDU-Profil mit "Kirchenlied"

Statt die Wahlen zwei, vier oder sechs Wochen vorzuziehen, solle die Union ihr Verhältnis zur Schuldenbremse klären, merkte Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner an. Die Ampel-Koalition sei daran gescheitert, keinen Haushalt auf den Weg gebracht und kein kohärentes Wirtschaftsprogramm geschnürt zu haben. Sigl-Glöckner ist selbst SPD-Mitglied und tritt zur kommenden Bundestagswahl in einem Münchener Wahlkreis an.