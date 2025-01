Daniel Günther attackiert Söder in Koalitionsdebatte

Die unionsinterne Debatte über den Umgang mit den Grünen nimmt weiter an Fahrt auf. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" forderte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagabend CSU-Chef Markus Söder mit scharfen Worten zur Zurückhaltung auf.