Guttenberg bei "Lanz": "Bin ein Anhänger der Wehrpflicht"

Wird gutes Spitzenpersonal an der womöglich künftigen, schwarz-roten Koalition beteiligt sein? "Wird sich zeigen", sagte Karl-Theodor zu Guttenberg schmallippig. Überzeugt Friedrich Merz als womöglich künftiger Kanzler? "Das wird sich insbesondere auf dem internationalen Parkett erweisen, das ist eines der wichtigsten gerade. Das traue ich ihm zu."

In seiner Einschätzung der Regierungsbildung blieb der ehemalige Bundesverteidigungsminister vage. Guttenberg betonte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" , dass er Merz "im Amt noch nicht erlebt" habe. Als Oppositionsführer habe er "um Himmels Willen nicht alles schlecht gemacht":

Der Koalitionsvertrag beschreibt die Vorhaben von Union und SPD. Doch genaues Hinschauen lohnt. Was kann in Politik umgesetzt werden und was ist zunächst nur ein frommer Wunsch?

13.04.2025 | 3:34 min