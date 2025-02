Gregor Gysi bei "Markus Lanz": "Es war eine schlimme Woche"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" unter anderem mit den Gästen Gregor Gysi (Linke) und Tino Chrupalla (AfD) in voller Länge.

Die politischen Diskussionen der vergangenen Tage drehten sich hauptsächlich um das Verhalten von Friedrich Merz ( CDU ), weil dieser in Kauf nahm, dass die AfD einem von der Union vorgebrachten Gesetzesentwurf zustimmte - und damit dieses Gesetz fast beschlossen worden wäre . Bei "Markus Lanz" fasste Linken-Politiker Gregor Gysi kurz und prägnant zusammen:

Gysi lehnte jede Verantwortung für die entstandene Situation ab. "Jetzt kann man natürlich SPD und Grüne und uns den Vorwurf machen, dass wir nicht mitstimmen wollten. Aber wir hatten eben wirklich Bedenken, was EU Recht betrifft, was Grundgesetz betrifft und aus vielen anderen Gründen."

Gysi über CDU-Vorgehen: "Der Damm ist gebrochen"

Da atmete der neben Gysi sitzende AfD-Parteivorsitzende Tino Chrupalla einmal tief durch. Chrupalla sagte über die vergangene Woche: "Das war ein Tiefpunkt in der Demokratie. Und zwar (…) vor allen Dingen auch von den Linken und der SPD, wie sie sich verhalten haben, wie sie uns teilweise beschimpft haben."

Chrupalla: Würden Anträgen der Linken zustimmen

Weiter sagt er: "Es muss ja nicht jedes Mal so krachend an den Baum gehen, wie bei Friedrich Merz am vergangenen Freitag."