Habeck bei "Lanz": "Merz hat einen schweren Fehler gemacht"

Der Bundesvorsitzende der CDU nahm bei dieser Abstimmung wissentlich in Kauf, dass er für die Annahme des Gesetzes die Stimmen der AfD brauchte. Die AfD stimmte für das Gesetz. SPD und Grüne stimmten geschlossen dagegen. Letztendlich scheiterte das "Zustrombegrenzungsgesetz" - ausgerechnet an fehlenden Stimmen der FDP und Union. Bei "Markus Lanz" erklärte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck , warum seine Partei und auch die SPD dem Gesetzentwurf der Union nicht zustimmen konnten und warum er sich trotzdem ein Signal mit Kanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wünschen würde.

Habeck spricht von Erpressung

Bei "Markus Lanz" erklärte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck , warum seine Partei und auch die SPD dem Gesetzentwurf der Union nicht zustimmen konnten. Es lag für Habeck nicht allein am Inhalt, sondern an der Drohung von Friedrich Merz , "wenn ich nicht meinen Willen kriege, stimme ich mit der AfD ab." Habeck sprach von Erpressung.

Habeck will keine Entschuldigung von Merz

Der Vizekanzler sprach von einem schweren politischen Fehler, sagte aber auch: "Fehler kann man heilen. Das würde voraussetzen, dass man sie als Fehler akzeptiert." Habeck wünschte sich, dass Friedrich Merz seinen Fehler einsieht und eingesteht, aber eine "Entschuldigung will ich nicht haben, (…) da muss sich für mich jetzt niemand unterwerfen."

Sichtlich erregt sagte Robert Habeck später in der Sendung: "Ich dachte, konservativ bedeutet zumindest zu seinen Fehlern zu stehen. Wenn man schon nicht zu seinem Wort steht, dann doch zumindest zu seinen Fehlern."

CDU-Kanzlerkandidat Merz verteidigt im ZDF-Interview sein Vorgehen nach dem Scheitern des Zustrombegrenzungsgesetzes. Die Demokratie sei "nicht in der Krise, sie lebt" so Merz.

Markus Lanz ließ nicht locker und wollte wissen, ob das wirklich die Antwort an Robert Habeck war, nach der Bitte um eine persönliche Kontaktaufnahme. Darauf Bundeswirtschaftsminister Habeck:

Wirtschaftsminister mit eigenem Zehn-Punkte-Plan

Nun hat Kanzlerkandidat Habeck einen eigenen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Darin unter anderem enthalten: Forderungen nach Verschärfungen in der Migrationspolitik.

"Sie sehen das Ganze als Vollzugsproblem. Sie wollen mit denen, die schon hier sind, schauen: Wie geht man mit denen um? Wer sollte das Land verlassen? Was kann man da verändern? Friedrich Merz will, glaube ich, (…) schon einen Schritt weitergehen, schon vor die Grenze gehen und gar nicht erst so viele Leute hier ins Land lassen."