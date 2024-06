Hofreiter zu Grünen-Ergebnis: Schlappe nicht wegen Migration

Anton Hofreiter versuchte sich am Dienstagabend bei Markus Lanz an einer Analyse des Ergebnisses seiner Partei. Seit der Wahl 2019 hätten Corona und Russlands Angriffskrieg in der Ukraine die Lage erschwert. Wie davon jeweils die Grünen am stärksten betroffen gewesen sein sollen, sagte Hofreiter jedoch nicht.