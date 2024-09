"Markus Lanz": CDU-Politiker Kiesewetter warnt vor BSW

"Finger weg von diesem Bündnis Sahra Wagenknecht!", mahnte Roderich Kiesewetter ( CDU ) am Donnerstagabend bei "Markus Lanz". 15,8 Prozent in Thüringen , 11,8 Prozent in Sachsen und 13,5 Prozent in Brandenburg - das BSW ist bei den vergangenen Landtagswahlen zu einem Machtfaktor aufgestiegen. Einer, den Mario Voigt und Michael Kretschmer (beide CDU) nicht ignorieren können, wenn sie Regierungsmehrheiten in Thüringen und Sachsen schmieden wollen.