Kiesewetter bei "Lanz": "Die Grünen haben sich durchgesetzt"

Vertauschte Rollen bei "Markus Lanz" . Der CDU-Politiker Kiesewetter gibt den Grünen , im Besonderen Robert Habeck , recht. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Felix Banaszak, relativiert das sogleich. "Das ist ja so nicht richtig. Ich würde sagen, die Geschichte hat uns an vielen Stellen recht gegeben, aber das, was da vorgeschlagen ist, ist nicht das, was die Grünen für richtig halten."