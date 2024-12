SPD-Chef bei "Lanz": "Marschiere morgen ins Adenauer-Haus"

Ist die Bundesrepublik wieder der "kranke Mann Europas", wie das Wirtschaftsmagazin "The Economist" einst schrieb? So ganz lässt sich dieser Befund jedenfalls nicht von der Hand weisen. Anders als in vielen Nachbarländern wird hierzulande kein Wirtschaftswachstum erzielt. Im Gegenteil: Deutschland kämpft mit der Rezession, bereits das zweite Jahr in Folge.