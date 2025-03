Hofreiter bei "Lanz": "So doof ist auch Herr Linnemann nicht"

Ökonom Bachmann: Politisch clever gemacht

Der Ökonom Rüdiger Bachmann sprach bei "Markus Lanz" in diesem Zusammenhang davon, dass der überraschende Beschluss unter ökonomischen Gesichtspunkten "gut gemacht" sei, weil bestimmte Industriezweige langfristige Ansagen brauchen und nun endlich eine gewisse Sicherheit für Investitionen in die Zukunft haben.

Hofreiter: "Merz hat sich an die Macht gelogen"

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fand noch drastischere Worte: "Herr Merz hat sich an die Macht gelogen, denn es war von Anfang an klar, (…), wenn er Bundeskanzler wird, wenn er an die Macht kommt, dann wird es nicht mehr haltbar sein."

Hofreiter sprach in diesem Zusammenhang den Auftritt des CDU-Generalsekretärs Carsten Linnemann in der vergangenen Woche bei "Markus Lanz" an. Linnemann betonte dort immer wieder, dass er persönlich, aber auch seine Partei, alles dafür tun würde, dass die Schuldenbremse eingehalten würde. Markus Lanz bescheinigte Hofreiter gegenüber, dass Linnemann guten Willens gewesen sei, was der Grünen-Politiker allerdings auch schon bezweifelte.