Kretschmann bei "Lanz": Es braucht einen "Mentalitätsschub"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 30. April 2025 in voller Länge.

Damit spielte er auf die notwendigen Anpassungen in einem Land an, das vor sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Umbrüchen steht. Konkret sprach er unter anderem über eine längere Lebensarbeitszeit und die Rente mit 63.

Kretschmann: Der Staat ist kein Supermarkt

Der Grünen-Politiker erinnerte an den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble, der es es auf den Punkt gebracht habe: "Viele Bürger betrachten den Staat wie ein Supermarkt, der tolle Angebote machen kann, die man dann quasi zu Billigpreisen holen kann. Das ist der Staat nicht."

Vor knapp zwei Monaten forderte die Gewerkschaft Verdi drei Tage mehr Urlaub und eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen Dienst - dazu sagte Kretschmann: "Dazu fällt mir nichts mehr ein." Eindringlich forderte er stattdessen die Menschen in Deutschland auf, ihre grundsätzliche Haltung zu ändern.

Rückkehr zum "Fördern und Fordern"?

Kretschmann erinnerte an die Agenda von Altbundeskanzler Gerhard Schröder und den damaligen "Fördern und Fordern". Das sei dann erstaunlicherweise ziemlich in Misskredit geraten, sagte der Regierungschef. "Aber das ist richtig."

Wir sind in den Wettbewerbsrankings nach hinten durchgereicht worden. Wir sehen aber eben nicht diesen Ruck, der durchs Land geht. Und ich sehe ihn auch nicht im Koalitionsvertrag widergespiegelt.

Auch die künftige Regierung hat, wie ihre Vorgänger, keinen Plan zur Rentenreform vorgelegt. Dabei sind die Finanzierungsprobleme dringend. Und es fehlt an Konzepten für die nächste Generation.

Teilzeitrepublik Deutschland

Die Wirtschafts- und Politikexpertin Álvarez bemängelte die geringe durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland. "Das sind 34,5 Stunden pro Woche, also weit entfernt eigentlich von einer 40-Stunden-Woche. Was auch daran liegt, dass wir eine Teilzeitrepublik geworden sind."