Kubicki bei "Lanz": "Dafür spricht meine Beliebtheit"

Noch am Wahlabend zog der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner , die Konsequenz aus der bitteren Niederlage seiner Partei und kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Auch der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende, Wolfgang Kubicki sprach noch am Wahlabend von Rücktritt - um dann am nächsten Tag davon zu reden, möglicherweise als neuer Parteichef zu kandidieren.