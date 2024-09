Blome bei "Lanz" nach Wahl: "Deutlich veränderte Landschaft"

In der italienischen Zeitung "La Repubblica" wurde der Wahlausgang in Sachsen und Thüringen als "Sieg für Putin " bezeichnet. Es sei besorgniserregend, so Blome, mit welcher Idee AfD und BSW beim Thema Krieg und Frieden so gut abgeschnitten hätten: "Für die Ukraine habt ihr 20 Milliarden und für uns habt ihr nichts."