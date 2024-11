Bröker bei "Lanz": "Klingbeil hat kein Interesse an Pistorius"

An der Stelle wollte der SPD-Politiker am Mittwochabend bei "Markus Lanz" ein positives Beispiel für gelungene Ampel-Politik nennen: Nach einem Spitzentreffen mit Pharmafirmen, an dem neben Lauterbach selbst auch Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck teilnahmen, habe man nämlich "kein Spiegelstrich-Papier" aufgesetzt, so Lauterbach - vielmehr habe der Gesundheitsminister auf Grundlage einer Strategie-Sitzung "im Auftrag aller direkt ein Gesetz gemacht".