Lauterbach beklagt bei "Lanz" mangelnde Corona-Aufarbeitung

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 10. April 2025 in voller Länge, voraufgezeichnet am vergangenen Montag.

Am 22. März 2020 trat in Deutschland der erste Corona-Lockdown in Kraft. Es begann die Zeit von Schulschließungen, Ausgangssperren und der öffentlichen Diskussion um eine Impfpflicht.

Lauterbach: Viel richtig gemacht - aber

Vor fünf Jahren begann der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Geschlossene Geschäfte und strenge Regeln prägten den Alltag. Was haben Kliniken aus der Pandemie gelernt?

Streeck kritisiert undifferenziertes Vorgehen

Streeck, der selbst Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung war, sagte: "Ich gebe Herrn Lauterbach recht, dass wir in der ersten Welle schnell und gut gehandelt haben. Aber dann in der zweiten Welle, hin zur dritten Welle, da waren wir zu undifferenziert unterwegs."

Hendrik Streeck sah in diesem seiner Meinung nach undifferenzierten Handeln während der zweiten und dritten Welle auch den Zeitpunkt, an welchem sich die Gesellschaft in Deutschland "auseinander bewegt hat". Er sprach konkret von seinen Gesprächen und Erfahrungen der letzten Wochen in Ostdeutschland.