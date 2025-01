Dunz zu Debatte über Musk: "Ich hätte es nicht gedruckt"

Musks Gastbeitrag bei "Welt" : Dunz bei Lanz: "Ich hätte es nicht gedruckt"

von Bernd Bachran 08.01.2025 | 03:44 |

Journalistin Dunz übt bei "Markus Lanz" scharfe Kritik an Elon Musks Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag". CDU-Politiker Günther sieht die Einmischung in den Wahlkampf gelassen.